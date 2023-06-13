Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка Фото: ru.wikipedia.org

Актриса сериала «Чики» Варвара Шмыкова второй раз стала мамой. Она родила своему бойфренду Даниилу Радлову сына, которого назвали Лука. Этим поделился молодой отец в своих социальных сетях.

Он также отметил, что Лука — долгожданный ребенок, а все прошло так, как и планировала пара. Малыш появился на свет в Соединенных Штатах, а Варвара Шмыкова объяснила, что изначально они хотели находиться в специальном центре в Таиланде, но потом решили, что им будет скучно в этой стране, и улетели в Америку.

Для диджея Даниила Радлова Лука — первенец, а вот у актрисы уже есть сын Корней от предыдущего брака. После развода оба родителя остались в дружеских отношениях и иногда публикуют совместные фотографии.

Напомним, как ранее стало известно, звезда сериала «СашаТаня» Дарья Бондаренко тайно родила первенца. Сын появился на свет на следующий день после празднования 31-летия актрисы.