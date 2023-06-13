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НовостиЗвезды13 июня 2023 8:21

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка

Новорожденного мальчика назвали Лука
Роман ПОЛОСИКОВ
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка

Фото: ru.wikipedia.org

Актриса сериала «Чики» Варвара Шмыкова второй раз стала мамой. Она родила своему бойфренду Даниилу Радлову сына, которого назвали Лука. Этим поделился молодой отец в своих социальных сетях.

Он также отметил, что Лука — долгожданный ребенок, а все прошло так, как и планировала пара. Малыш появился на свет в Соединенных Штатах, а Варвара Шмыкова объяснила, что изначально они хотели находиться в специальном центре в Таиланде, но потом решили, что им будет скучно в этой стране, и улетели в Америку.

Для диджея Даниила Радлова Лука — первенец, а вот у актрисы уже есть сын Корней от предыдущего брака. После развода оба родителя остались в дружеских отношениях и иногда публикуют совместные фотографии.

Напомним, как ранее стало известно, звезда сериала «СашаТаня» Дарья Бондаренко тайно родила первенца. Сын появился на свет на следующий день после празднования 31-летия актрисы.