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НовостиПолитика13 июня 2023 8:22

Володин предложил расследовать преступления киевского режима против детей

Спикер Госдумы РФ предложил поручить Кузнецовой подготовить предложения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин предложил расследовать преступления киевского режима против детей

Володин предложил расследовать преступления киевского режима против детей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру Государственной думы РФ Анне Кузнецовой подготовить предложения по вопросу проведения парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Вячеслав Володин на Совете ГД предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии», - сказано в сообщении в пресс-службы.

Как отмечается, спикер Госдумы сообщил, что данное предложение поддерживают все фракции парламента. Кузнецова отметила, что вопрос о расследовании будут обсуждать с коллегами из Совета Федерации.

Напомним, в конце мая этого года в Народном Совете Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что преступников Киева в отношении детей Донбасса ждет «неотвратимое возмездие».

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