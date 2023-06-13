Володин предложил расследовать преступления киевского режима против детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру Государственной думы РФ Анне Кузнецовой подготовить предложения по вопросу проведения парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Вячеслав Володин на Совете ГД предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии», - сказано в сообщении в пресс-службы.

Как отмечается, спикер Госдумы сообщил, что данное предложение поддерживают все фракции парламента. Кузнецова отметила, что вопрос о расследовании будут обсуждать с коллегами из Совета Федерации.

Напомним, в конце мая этого года в Народном Совете Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что преступников Киева в отношении детей Донбасса ждет «неотвратимое возмездие».

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