Жителям белгородского приграничья выплатят по 50 тысяч рублей за утрату имущества

Жителям белгородского приграничья выплатят по 50 тыс рублей за утрату имущества, фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жителям городов, деревень и сёл Белгородской области, расположенных вдоль границы с Украиной, и регулярно подвергающихся обстрелам со стороны террористического киевского режима, будут выплачивать по 50 тыс. рублей стартовых компенсаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Как заявила министр соцзащиты населения и труда региона Елена Батанова, единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей получат люди, которые были вынуждены переехать их своих домов в связи с обстрелами ВСУ. Эти выплаты начнут поступать на счету граждан с 15 июня 2023 года.

Отдельно подчёркнуто, что это только выплаты, положенные жителям Белгородской области за утрату имущества первой необходимости - одежды, средств гигиены, базовых лекарств и прочего, чтобы люди могли купить всё это на время пребывания в пунктах временного размещения.

Ранее KP.RU опубликовал репортаж нашего военкора Григория Кубатьяна из многострадального Шебекино. Город с населением в почти 40 тыс. человек практически опустел из-за постоянных обстрелов украинских неонацистов.