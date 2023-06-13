CNN: Украина потеряла 15% от всех переданных Украине броневиков Bradley

CNN: Украина потеряла 15 % от всех переданных США броневиков Bradley Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты Америки поставили киевскому режиму, в сумме, 109 бронемашин Bradley, за всё время их военной поддержки Украины. За последние несколько дней, во время которых ВСУ пытаются наступать на российские позиции, они потеряли 16 таких броневиков. Об этом сообщил телеканал CNN, со ссылкой на данные норвежского аналитического портала Oryx.

Как утверждают аналитики, учитывая протяжённость фронта и интенсивность боевых действий, такие потери вполне ожидаемы. При этом в Oryx добавили, что по их данным ВСУ потеряли уже 3 600 единиц боевой техники, начиная с февраля 2022 года.

Напомним, что ВСУ с 4 июня 2023 года предпринимают безуспешные попытки прорвать глубокоэшелонированную оборону российских войск, теряя при этом большое количество военной техники и живой силы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления.