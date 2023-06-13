Губернатор Кобзев: капитан одного из столкнувшихся на реке Лене танкеров был пьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из танкеров, столкнувшихся на реке Лена, управлял помощник, поскольку капитан был пьян. Такое заявление сделал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, ссылаясь на восточно-сибирского прокурора Дениса Авдеева.

— Судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка, — говорится в сообщении.

Также глава региона добавил, что в результате происшествия в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн топлива, которое находилось на одном из судов. Игорь Кобзев поручил провести мониторинг качества воды в районе происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU рассказывал о столкновении двух танкеров в Иркутской области. При аварии была повреждена цистерна с бензином, но утечку удалось предотвратить.