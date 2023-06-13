НАК: 28 терактов и диверсий на объектах транспорта предотвращено в РФ с февраля 2022 года

НАК: 28 терактов и диверсий на объектах транспорта предотвращено в России с февраля 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб с февраля прошлого года предотвратили предотвращение 28 диверсий и терактов на объектах транспорта. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как уточняется, данные на заседании НАК провел его председатель, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. В заседании также приняли участие главы федеральных министерств и ведомств.

«На заседании рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения специальной военной операции. С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов», - сказано в заявлении.

Отмечается, объекты транспорта России около зоны проведения специальной военной операции стали целями спецслужб Украины. Как заявил НАК, Киев использует для совершения подобных диверсий и терактов диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, ранее ФСБ заявила, что Киев готовил теракт на российской территории с использованием грязной бомбы.