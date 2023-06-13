Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По состоянию на 12:04 13 июня курс доллара поднялся выше 84 рублей в ходе торгов впервые с четвертого апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на портале Московской биржи.

При этом курс европейской валюты на 1,84 рубля и на данный момент составляет 90,81 рубль. В ходе торгов курс юаня зафиксировался на отметке в 11,73 рубля после подорожания на 17 копеек.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, какой курс доллара можно ожидать россиянам в первый месяц лета. Он подчеркнул, что поводов ждать резкого укрепления рубля на данный момент нет.

Помимо этого он добавил, что вероятнее всего курс будет находиться на тех же отметках, что и в начале месяца. Влиять же на состояние рубля будет динамика цен на нефть.