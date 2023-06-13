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НовостиВ мире13 июня 2023 9:48

Лукашенко рассказал, почему помиловал Романа Протасевича

Поводом для помилования стало искреннее раскаяние и несовершение тяжких преступлений
Сергей КУДРИН
Лукашенко рассказал, почему помиловал Романа Протасевича

Лукашенко рассказал, почему помиловал Романа Протасевича

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, беседуя с журналистами агентства «Белта», рассказал о причинах помилования Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA, занимавшегося организацией массовые протесты в Республике в 2020 году.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», - заявил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он увидел, что Протасевич действительно изменил свои взгляды, понял что был неправ. Спецслужбы Белоруссии проверили все возможные варианты того, не был ли экс-главред причастен к каким-то более серьёзным преступлениям, однако найти ничего не смогли, потому и оснований удерживать Протасевича Лукашенко не увидел.

Ранее KP.RU сообщил о том, как прокомментировала поступки Протасевича его бывшая девушка, россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с ним в Белоруссии и недавно помилованная.