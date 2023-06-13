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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:50

Бывшие работники российского ОПК арестованы за работу на Украину

Задержанные готовились совершить подрывы железной дороги
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бывшие работники российского ОПК арестованы за работу на Украину

Бывшие работники российского ОПК арестованы за работу на Украину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшие работники Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России были арестованы за работу на Украину. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Спецслужбы уточняют, что подозреваемые передавали документацию изделий для Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации, а также готовились совершить подрывы железной дороги на территории Курской и Белгородской областей, которые используют для снабжения подразделений российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.

Как сообщается, в ходе обысков у задержанных было изъято четыре килограмма взрывчатки, военные изделия, конструкторская документация, а также примерно 150 тысяч долларов.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», - сказано в заявлении спецслужб.

Напомним, в минувшую пятницу, ФСБ задержала в Омской области бывшего сотрудника ОПК, который шпионил для ФРГ. Как сообщали спецслужбы, бывший сотрудник оборонного предприятия собирал данный в надежде получить немецкое гражданство.