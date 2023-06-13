Бывшие работники российского ОПК арестованы за работу на Украину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшие работники Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России были арестованы за работу на Украину. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Спецслужбы уточняют, что подозреваемые передавали документацию изделий для Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации, а также готовились совершить подрывы железной дороги на территории Курской и Белгородской областей, которые используют для снабжения подразделений российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.

Как сообщается, в ходе обысков у задержанных было изъято четыре килограмма взрывчатки, военные изделия, конструкторская документация, а также примерно 150 тысяч долларов.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», - сказано в заявлении спецслужб.

Напомним, в минувшую пятницу, ФСБ задержала в Омской области бывшего сотрудника ОПК, который шпионил для ФРГ. Как сообщали спецслужбы, бывший сотрудник оборонного предприятия собирал данный в надежде получить немецкое гражданство.