Компания Revolut введет ограничения для россиян без долгосрочных виз и ВНЖ в ЕС Фото: Анастасия ОСИПОВА

Британско-литовская компания Revolut, предоставляющая банковские услуги онлайн, введет некоторые ограничения для граждан России и Белоруссии без долгосрочных виз и ВНЖ в Евросоюзе. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— По нормативным причинам граждане из России и Белоруссии, которые хотят использовать услуги Revolut в ЕС, должны предоставить визовые документы, которые позволяют им находиться в странах ЕС более 180 дней и действуют в течение более чем трех недель на время проверки, — говорится в сообщении.

При этом в Revolut объяснили, что компания регулярно проводит оценку документов своих клиентов, в список которых входит и право пребывания в стране. В случае нарушения финансовых правил, счета клиентов могут быть заблокированы.

Ранее KP.RU рассказывал, что турецкий DenizBank списал у некоторых россиян деньги со счета и закрыл все валютные счета. В качестве причины списания денег было указано «банковское обслуживание».