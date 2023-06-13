Госдума проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать с правительством вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, который занимается реализацией алкогольной и табачной продукции. Об этом во вторник, 13 июня, заявил депутат Султан Хамзаев.

«Благодарен нашему спикеру за поддержку моей инициативы. Необходимо добиться 100% соблюдения закона, прежде чем отпускать подобных коммерсантов в свободное плавание», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Хамзаев отметил, что послабления по плановым проверкам, продленные до 2030 года, не должны касаться алкогольной продукции, указав на то, что практически каждое второе преступление связано с опьянением.

Напомним, по данным Минздрава РФ, суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из которых скончался, а четыре пациента находятся сейчас в крайне тяжелом состоянии.