В Стамбуле задержали подозреваемого в убийстве российского туриста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Стамбула задержала мужчину, которого подозревают в убийстве российского туриста недалеко от улицы Истикляль 11 июня. Об этом сообщили на телеканале Haber Global ссылаясь на правоохранительные органы.

Ранее уже сообщалось о задержании двух человек, которые участвовали в нападении на россиянина. По факту убийства возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, которое уже передали в суд.

KP.RU рассказывал о произошедшем преступлении в столице Турции. 40-летний Вячеслав Нечипорчук прилетел в Стамбул на финал Лиги Чемпионов, а 11 июня стало известно, что его убили.

Футбольного болельщика из Москвы зарезали, а по одной из версий, причиной конфликта мог стать телефон. При этом камеры видеонаблюдения в столице Турции зафиксировали, что истекающему кровью мужчине никто не помог.

Российское генконсульство в Стамбуле взяло под контроль действия турецкой полиции, которая будет расследовать это уголовное дело.