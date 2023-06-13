Bloomberg: Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО 14 июня

Турция не одобрит на встрече 14 июня заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящей встрече-консультации Североатлантического альянса со Стокгольмом, которая состоится 14 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным источника, всё дело в шведском законе о терроризме, а именно о его поправках, вступившие в силу 1 июня.

По мнению шведской стороны, антитеррористический закон позволит им ускорить путь вступления в НАТО. В Турции, в свою очередь, ждут, что будут исполнены их требования. А именно: "полная реализация антитеррористического закона" с целью предотвращения антитурецких протестов на территории Швеции.

Во вступивших в силу поправках в шведский закон нет пункта о Турции, однако теперь за участие в экстремистских организациях предусматривается от четырех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в среду, 14 июня, состоится заседание НАТО по вопросу вступления Швеции в блок. При этом в городах Швеции, как писал KP.RU, проходят массовые протесты против присоединения к Североатлантическому альянсу.