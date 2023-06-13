Участник нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году задержан в Минводах Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев был задержан по подозрению в участии в нападении в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По данным следствия, в июне - июле 1999 года подозреваемый вступил в банду Басаева и Хаттаба, приняв «активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Как сообщается, Ярбулдыев совершил посягательство на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате обстрела со стороны банды Басаева и Хаттаба убили 33 военных, а еще 34 солдата пострадали.

Уточняется, что Ярбулдыева задержали в аэропорту Минвод. На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинение по делу атаки на псковских десантников в Чечне. Как сообщалось обвиняемые также состояли в банде, которая была создана Басаевым и Хаттабом.