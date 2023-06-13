Politico: раненые бойцы ВСУ вынуждены платить за лечение в Германии Фото: REUTERS

Несмотря на обещание властей Германии обеспечивать бесплатное и качественное лечение бойцов ВСУ, на деле они далеко не всегда его оплачивают. Об этом рассказывает издание Politico со ссылкой на документы немецкого Министерства здравоохранения.

При этом, по информации издания, часто за лечение раненых солдат оплату вносят некоммерческие организации, либо же сами бойцы. Именно поэтому многие из них посчитали себя обманутыми.

Также в публикации сообщают, что скорость оказания помощи даже в самых сложных ситуациях замедлена из-за ряда бюрократических проверок. Всего в медучреждения Германии поступили около 750 раненых, каждого из которых проверяли на право предоставления социального пособия.

Отмечается, что по этой причине даже украинцы с тяжелыми ранениями могли ждать необходимой помощи неделями. В канцелярии Олафа Шольца подчеркнули, что расходы на лечения покрываются, если выполнены предварительные условия, а решение принимается индивидуально по каждому случаю.

Ранее в Минобороны Германии сообщили, что не намерены передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом в ведомстве отметили, что не допускают применения своего вооружения для ударов по территориям России.