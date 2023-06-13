Глава МИД Венгрии Сийярто: диалог с Лавровым необходим для сохранения шанса на мир на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддержание диалога с российским руководством необходимо для сохранения шанса урегулирования конфликта на Украине.

“На последнем саммите G20 госсекретарь США тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир”, — заявил венгерский политик в интервью французскому телеканалу.

Он отметил, что конфликт на Украине, как и любой другой конфликт, закончится за столом переговоров, поэтому необходимо продолжать диалог со всеми сторонами конфликта.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако страны коллективного Запада не оставили России иного выбора. При этом, по его мнению, переговоры с киевским режимом бесперспективны, поскольку Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.