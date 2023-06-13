В Госдуму внесли проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму был внесён законопроект, который предполагает освобождение от уголовной ответственности за преступления малой и средней тяжести для лиц, заключивших контракт с Министерством обороны РФ в период военного положения, мобилизации, или в военное время. Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.

Согласно законопроекту, освобождение от уголовной ответственности за ранее совершённые преступления будет доступно для военнослужащих только в том случае, если они не совершали тяжких и особо тяжких преступлений. Снятие обвинений в этом случае будет осуществлено либо во время получения государственной награды за проявленные качества во время боевых действий, либо со дня увольнения со службы по контракту.

Ранее KP.RU сообщил о том, что депутаты Госдумы рассматривали в конце мая 2023 года законопроект, согласно которому проходить военную службу по контракту могут люди, имеющие за плечами судимость, а также ограниченно-годные граждане.