МО Украины: Запад в начале конфликта призывал убивать как можно больше россиян

Минобороны Украины: Запад в начале конфликта призывал убивать как можно больше россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные страны в начале украинского конфликта вместо предоставления какой-либо помощи сказали Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится».

«Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится», - приводит заявление главы украинского военного ведомства журнал Foreign Affairs, который отмечает, что сначала западная помощь была ограничена.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал только две причины для начала наступления. Как писал сайт KP.RU, украинский лидер указал на надежду на дополнительное финансирование, а также заявил, что это произошло под тяжелейшим давлением со стороны западных стран.