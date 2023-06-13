В Польше хотят нормализации отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава должна пойти на примирение и нормализовать отношения с Москвой, которые были ухудшены из-за влияния со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский.

"Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией", - сказал Сыкульский "РИА Новости", отметив, что не видит никаких объективных причин для затормаживания польско-российского сотрудничества.

По мнению польского политолога, отношения Варшавы с Москвой пошли на спад из-за "подчинения части польского истеблишмента американским спецслужбам".

Напомним, ранее KP.RU писал о том, что польские элиты, по словам посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, пропитаны русофобией. В Госдуме РФ не готовы мириться с русофобскими настроениями в Польше, где сносятся памятники советскому воину-освободителю и закрываются русские школы при посольстве.