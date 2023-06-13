Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 июня 2023 11:19

Польский политолог Сыкульский призвал нормализовать отношения с Россией

Российско-польские отношения пошли на спад из-за влияния со стороны США
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Польше хотят нормализации отношений с Россией

В Польше хотят нормализации отношений с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава должна пойти на примирение и нормализовать отношения с Москвой, которые были ухудшены из-за влияния со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал политолог и основатель Польского антивоенного движения Лешек Сыкульский.

"Мы за примирение с Россией, а прежде всего за нормализацию отношений с Россией", - сказал Сыкульский "РИА Новости", отметив, что не видит никаких объективных причин для затормаживания польско-российского сотрудничества.

По мнению польского политолога, отношения Варшавы с Москвой пошли на спад из-за "подчинения части польского истеблишмента американским спецслужбам".

Напомним, ранее KP.RU писал о том, что польские элиты, по словам посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, пропитаны русофобией. В Госдуме РФ не готовы мириться с русофобскими настроениями в Польше, где сносятся памятники советскому воину-освободителю и закрываются русские школы при посольстве.