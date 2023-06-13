Генсек НАТО Столтенберг: Украина не вступит в альянс до победы в конфликте

Генсек НАТО Столтенберг: о вступлении Украины в альянс не может быть и речи до победы ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не будет обсуждаться до победы ВСУ в текущем конфликте.

“Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО”, — заявил глава альянса в эфире телеканала PBS.

Столтенберг и ранее говорил, что вопрос вступления Украины в альянс не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

Агентство Reuters также отмечало, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время крайне мала, поскольку члены альянса боятся шагов, способных привести к эскалации конфликта и прямому столкновению с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Киева в НАТО создало бы новые серьезные опасности для России, а недопущение этого стало одной из причин спецоперации.