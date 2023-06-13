Путин подписал закон о регулировании табачного рынка

Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.

Согласно новому документу, производство, хранение, а также поставка табачной и никотиносодержащей продукции или сырья для них будет требовать лицензий. Это правило распространяется на импорт и экспорт, а также закупку для duty free.

В законе говорится об обязательной госрегистрации оборудования для производства, а если оно не используется, то данное оборудование должно консервироваться. Кроме того, объемы производства и оборота собираются учитывать в государственной информационной системе мониторинга товаров, которая будет подлежать обязательной маркировке.

Напомним, сегодня, 13 июня, появилось сообщение о том, что Госдума намерена снять мораторий на проверку бизнеса, который занимается реализацией алкогольной и табачной продукции.