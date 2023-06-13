Росавиация рассказала о штрафах за несанкционированный запуск дронов

Росавиация рассказала о штрафах за несанкционированный запуск дрона Фото: Александр ГЛУЗ

За несанкционированный запуск дрона в России физлица могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а если кто-то пострадал или погиб — до семи лет лишения свободы. Об этом рассказали в Telegram-канале Росавиации.

При этом должностным лицам может грозить штраф от 50 до 150 тысяч, а юрлицам от 250 до 500 тысяч.

Также в ведомстве подчеркнули, что в случаях незаконной съемки фото или видео с использованием дрона, человек может стать фигурантом уголовного дела за шпионаж, госизмену и разглашение гостайны.

Напомним, что на данный момент в ряде регионов Российской Федерации ввели запрет на использование дронов. С третьего мая 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге начало действовать это ограничение, которое не касается только государственных нужд.

В Питере запрет подразумевает то, что использовать беспилотники нельзя будет запускать в радиусе 150 километров от города.