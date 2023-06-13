«Предатели не меняются»: Охлобыстин высказался об осудивших спецоперацию артистах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Иван Охлобыстин высказался о будущем артистов, которые осудили проведение специальной военной операции России на Украине, выразив мнение, что они изменят свою позицию.

«Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Для того, чтобы их назад не приняли, мы пока ничего не сделали. Но жизнь все уладит», - заявил актер в интервью Metametrica.

Охлобыстин считается, что на данный момент многим людям придется поменять мышление.

«Мы хуже стали. В 1990-е у нас сузилось мышление … Произошли серьезные конструктивные изменения, которые нас подводили к краю», - заявил артист, отметив, что начало специальной военной операции не было неожиданным.

Напомним, ранее Охлобыстин прокомментировал переезд актрисы Ингеборге Дапкунайте в Брюссель, назвав артистку «высокомерной мадамкой» и «шпротой».