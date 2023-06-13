Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды13 июня 2023 11:48

«Предатели не меняются»: Охлобыстин высказался об осудивших спецоперацию артистах

Охлобыстин считает, что осудившие спецоперацию артисты изменят свою позицию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Предатели не меняются»: Охлобыстин высказался об осудивших спецоперацию артистах

«Предатели не меняются»: Охлобыстин высказался об осудивших спецоперацию артистах

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Иван Охлобыстин высказался о будущем артистов, которые осудили проведение специальной военной операции России на Украине, выразив мнение, что они изменят свою позицию.

«Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Для того, чтобы их назад не приняли, мы пока ничего не сделали. Но жизнь все уладит», - заявил актер в интервью Metametrica.

Охлобыстин считается, что на данный момент многим людям придется поменять мышление.

«Мы хуже стали. В 1990-е у нас сузилось мышление … Произошли серьезные конструктивные изменения, которые нас подводили к краю», - заявил артист, отметив, что начало специальной военной операции не было неожиданным.

Напомним, ранее Охлобыстин прокомментировал переезд актрисы Ингеборге Дапкунайте в Брюссель, назвав артистку «высокомерной мадамкой» и «шпротой».