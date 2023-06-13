Володин призвал обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник, 13 июня, предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и их открытой раскладки в российских регионах, обратившись в правительство с предложением о проведении проверок магазинов. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Государственной думы РФ.

«Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы», - заявил спикер Госдумы РФ.

Напомним, в конце апреля этого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно принятому документу, с 1 июня 2023 года устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобретать только в магазинах и павильонах, а также введен запрет на демонстрацию вейпов в торговом объекте.