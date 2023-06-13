Группа ВТБ: потребительская активность россиян выросла на 11%

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Согласно данным аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), россияне восстанавливают объемы своей потребительской активности. За пять месяцев общий показатель покупательского спроса приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года, при этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%, сообщил банк накануне ПМЭФ-2023.

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД», за январь-май россияне потратили около 1,2 трлн рублей. В январе-мае 2023 года россияне чаще, чем годом ранее, покупали электронику – число товаров выросло на 20%, при этом траты снизились на 6% к прошлому году, составив 10 млрд рублей. К аналогичному периоду 2021 года количество покупок выросло почти на 29% при аналогичном объеме затрат.

В популярных категориях существенных изменений не произошло. Спрос на одежду и обувь вырос на 2% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13% (около 144 млрд рублей), сохранившись в пределах годовой инфляции. По сравнению с 2021 годом активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов. Здесь восстановление спроса происходит постепенно по мере замещения товаров на рынке. Так, в мае 2023 спрос в категории вырос на 22% к апрелю.

В сегменте продуктов объем потраченных средств за январь-май составил 317 млрд рублей. Эксперты отмечают небольшое снижение количества приобретаемых товаров к прошлому году, которое во многом связано с изменением модели потребительского поведения. На фоне стабилизации ситуации покупатели перераспределяют свои расходы в пользу так называемых «необязательных» покупок – тратят больше денег на досуг и развлечения, делают крупные, дорогие покупки.