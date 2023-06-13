Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды13 июня 2023 12:02

Автор книги «Ешь, молись, люби» перенесла выход нового романа из-за русских героев

Книга получила название "Снежный лес" и должна была выйти в свет 13 февраля 2024 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Американская писательница отложила дату выхода нового романа про русских героев из-за мнения украинских пользователей в Сети

Американская писательница отложила дату выхода нового романа про русских героев из-за мнения украинских пользователей в Сети

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская писательница Элизабет Гилберт, автор бестселлера "Ешь, молись, люби", написала новый роман про русских героев, но была вынуждена перенести дату выхода книги из-за негативной реакции со стороны украинцев.

Гилберт в соцсетях рассказала, что в разгар пандемии в США она изолировалась от общества, и тогда на нее снизошло вдохновение написать роман о русской семье, проживающей в Сибири в 1930-е года. Книга получила название "Снежный лес" и должна была выйти в свет 13 февраля 2024 года. Однако после анонса на американку обрушились негативные комментарии в Сети от украинских пользователей.

В связи с этим Гилберт приняла решение отложить дату выхода нового романа, передает The New York Times. Однако и это действие писательницы было раскритиковано. Почитатели ее творчества посчитали, что данный шаг - акт самоцензуры.

Напомним, KP.RU ранее писал о том, что крупный американский журнал The American Conservative уличил Украину в попытке "стереть" русскую культуру, присвоив себе произведения искусства русских авторов, а также потребовали музеи США причислить Энди Уорхола к украинцам.