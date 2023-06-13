NYT: бригада ВСУ в Марьинке набирает неопытных бойцов и оттеснена к окраине Фото: REUTERS

Издание New York Times со ссылкой на офицера ВСУ сообщила, что десантно-штурмовая бригада украинской армии в Марьинке, из которой проводятся регулярные обстрелы Донецка, потеряла значительную часть высококвалифицированных военных и вынуждена заменять их новобранцами.

По словам офицера, большинство военных, которыми движут "патриотизм, фатализм и почти отчаянная бравада с множеством сигарет и нездоровых энергетических напитков" были вынуждены отойти в западную часть Марьинки, а новички, приходящие на их место, практически не имеют опыта боевых действий.

Ранее New York Times отмечало, что ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери во время активных наступательных действий в Запорожской области, однако украинские власти скрывают число погибших.

Напомним, издание The Telegraph еще до начала активных наступательных действий ВСУ отмечало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

При этом издание Asia Times еще в марте 2023 года сообщало, что в ходе конфликта на Украине ВСУ потеряли убитыми почти всех бойцов, прошедших военную подготовку под руководством специалистов НАТО с 2014 по 2022 год.