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НовостиОбщество13 июня 2023 12:06

Путин подписал закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными

За жесткое обращение с животным штрафы составят до 100 тысяч рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными

Путин подписал закон о штрафах за нарушение норм обращения с животными

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит специальные штрафы за несоблюдение норм обращения с животными, что приносит вред жизни, а также здоровью.

Согласно принятому документу, устанавливается штраф до 200 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных. Выбросивший питомца на улицу хозяин, должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, а за жесткое обращение с животным придется выплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей. За плохое обращение с бездомными животными выплаты составят до 50 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, советующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли еще в декабре 2021 года по инициативе депутатов Госдумы РФ Владимира Бурматова и Павла Крашенинникова.

Напомним, ранее Государственная дума РФ приняла законопроект о праве регионов страны решать судьбу бездомных животных.