Путин подписал соглашение о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в поставках газа по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Само же соглашение между двумя странами было подписано еще 31 января 2023 года, а в нем предполагается строительство участка газопровода. Начинаться он будет на газоизмерительной станции в районе Дальнереченска, а конечной точкой строительства будет на станции «Хулинь» в Китае.

Сотрудничество предполагает, что отвечать за проведение всех работ будут три организации — «Газпром» со стороны России, а со стороны КНР — Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания.

Обе страны ставят в приоритет расчеты по всем всем сделкам в национальных валютах России и Китая, а запуск дальневосточного маршрута увеличит экспорт природного газа в КНР на десять миллиардов кубометров в год.

Ранее KP.RU рассказывал, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил соглашение между Россией и Китаем в сфере поставок природного газа.