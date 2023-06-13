Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при наличии медсправки

Владимир Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры только при наличии справки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети в российских школах будут допущены на уроки физкультуры только при наличии медицинской справки, выданной после профосмотра. Соответствующий закон "Об образовании в РФ" подписал президент России Владимир Путин.

В документе также говорится о том, что отныне школы обязуются обеспечивать организацию оказания первой медицинской помощи детям. По новым правилам оказывать первую помощь смогут учителя и иные лица, у которых есть необходимая подготовка.

В пояснении к закону сказано о росте числа случаев, когда во время занятия физкультурой у учеников резко ухудшается самочувствие, требующее срочного медицинского вмешательства. В связи с этим повышается необходимость оказания первой помощи детям до прибытия врачей.

Напомним, ранее Владимир Путин выступил против полного возврата к советской системе образования, призвав опираться только на ее фундаментальные основы и брать всё самое лучшее из мировых практик.