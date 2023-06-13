Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Валдис Пельш опроверг ранее появившуюся информацию о своей госпитализации. Он пояснил, что проходит плановое обследование перед тем, как отправиться в поездку в горы.

«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», - цитирует ТАСС телеведущего.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях была обнародована информация о том, что Пельша положили в больницу из-за проблем с сердцем.

Ранее сайт KP.RU писал о госпитализации певца Стаса Пьехи. Артист оказался в больнице из-за проблем с сердцем. В своих соцсетях певец сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где провели ряд исследований, отметив, что «коронарография была утешительной».

Позже Пьеха рассказал, что в медучреждении ему поставили диагноз — стенокардия - и провели операцию.