Вирусолог Волчков объяснил вспышку вируса в Таиланде грязной питьевой водой

На тайском курорте бушует инфекция из-за грязной питьевой воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспышка нового вируса в Таиланде может быть связана с неочищенное питьевой водой. Об этом сообщил вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии Павел Волчков в интервью News.ru.

Волчков предположил, что это вирусная инфекция, так как на нее не действуют антибиотики, однако с вероятностью 99% это всё же известный вирус.

"Конечно, прямая опасность для туристов есть, но бить тревогу или нет, станет ясно после результатов из лаборатории", - сказал Волчков, предложив ввести локальный карантин для избежания распространения инфекции.

Ранее сообщалось, то на курортном острове Пхукет на Таиланде вот уже несколько дней бушует неизвестная болезнь с неустановленным патогеном. Местные власти считают, что вирус возник из-за попадания в воду для льда и в питьевую на фоне сезона дождей.

Напомним, сайт KP.RU писал о массовом оттоке российских туристов с тайского курорта Паттайя. Однако это связано с тем, что местный аэропорт перестал принимать прямые авиарейсы из крупных городов России.

лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.