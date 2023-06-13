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НовостиВ мире13 июня 2023 13:00

Бывший американский разведчик Риттер высоко оценил деятельность Путина

По его словам, Путин буквально спас Россию
Сергей ЧИКОВ
Бывший американский разведчик Риттер высоко оценил деятельность Путина

Бывший американский разведчик Риттер высоко оценил деятельность Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин спас свою страну от гибели и является лучшим главой государства, что особенно заметно на фоне других мировых лидеров.

“Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить”, — заявил Риттер в интервью на YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Также он отметил, что российские женщины восхищают его, и мужчины должны молиться за них, поскольку они спасли общество в момент распада Советского Союза и продолжают укреплять страну и сегодня.

“Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера”, — заявил Риттер.

Напомним, накануне Дня России 12 июня сайт KP.RU провел опрос среди читателей и выяснил, что больше всего вызывает у россиян гордость за свою страну. Респондентам было предложено несколько вариантов ответа, однако многие читатели хотели отметить их все.

Среди 18 тысяч опрошенных самым популярным вариантом из предложенных стала Победа в Великой Отечественной войне – его выбрали 26% читателей. На втором месте, уступив всего один процент, оказался вариант “Сам русский народ”, а третье место с 11% разделили варианты “Природа России” и “Русская культура и искусство”.