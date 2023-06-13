Бывший американский разведчик Риттер высоко оценил деятельность Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин спас свою страну от гибели и является лучшим главой государства, что особенно заметно на фоне других мировых лидеров.

“Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить”, — заявил Риттер в интервью на YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Также он отметил, что российские женщины восхищают его, и мужчины должны молиться за них, поскольку они спасли общество в момент распада Советского Союза и продолжают укреплять страну и сегодня.

“Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера”, — заявил Риттер.

Напомним, накануне Дня России 12 июня сайт KP.RU провел опрос среди читателей и выяснил, что больше всего вызывает у россиян гордость за свою страну. Респондентам было предложено несколько вариантов ответа, однако многие читатели хотели отметить их все.

Среди 18 тысяч опрошенных самым популярным вариантом из предложенных стала Победа в Великой Отечественной войне – его выбрали 26% читателей. На втором месте, уступив всего один процент, оказался вариант “Сам русский народ”, а третье место с 11% разделили варианты “Природа России” и “Русская культура и искусство”.