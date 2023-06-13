Хирург Азаров предупредил, что симптомы закупорки сосудов могут не проявляться долгое время

Хирург Азаров заявил, что боль в груди возникает только при закупорке 70% сосуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института им М.Ф. Владимирского Алексей Азаров в беседе с «Газета.Ru» предупредил, что при закупорке сосудов симптомы не проявляются долгое время, а стенокардия возникает только после 70% закупорки сосудов.

«До этого человек ничего странного не чувствует и живет нормально. Чтобы что-то ощутить, нужно пробежать несколько километров, но мы же с вами этого в повседневной жизни не делаем», - заявил специалист, отметив, что такая проблема бывает у пациентов с инфарктом миокарда, которые ранее «чувствовали себя прекрасно».

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