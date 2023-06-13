Госдума вводит штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров покупателю Фото: Даниил ОПАРИН

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов за навязывание дополнительных услуг, товаров и работ потребителю. Документ на рассмотрение внесли еще 27 июня 2022 года депутаты ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргин.

При этом авторы предлагают за подобные нарушения штрафовать должностных лиц в размере двукратной стоимости навязанных товаров и услуг, а для юридических лиц штраф будет трехкратным.

Помимо этого авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что подобные схемы влияют на увеличение цен на основные товары и услуги.

Такая проблема существует не только в России, но и в Белоруссии. KP.RU рассказывал, что белорусам стали гораздо чаще навязывать дополнительные услуги, а особенно часто пытаются продавать дополнительную гарантию при покупке бытовой техники.

При этом особо недобросовестные продавцы могут заявлять, что акционная цена на товар распространяется только при оплате дополнительной гарантии.