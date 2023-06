Искусственный интеллект помог «воскресить» Леннона в последней песне The Beatles

Маккартни анонсировал выход песни The Beatles, записанной с помощью ИИ Фото: EAST NEWS

Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что в этом году выйдет последняя песня коллектива. Сингл помог записать искусственный интеллект (ИИ), который извлек голос Джона Леннона из старой записи.

Маккартни в интервью радиостанции BBC не стал уточнять, какая конкретно песня будет представлена уже в этом году. Однако, по предположениям журналистов, речь идет о Now and Then. Песня была записана в 1978 году.

Спустя много лет после убийства Леннона, совершенного в 1980 году, его вдова передала Маккартни черновые записи супруга, на аудиокассетах в том числе была и песня Now and Then. Голос Леннона с этих записей получилось извлечь с помощью ИИ, а затем соединить с музыкой и голосами участников группы The Beatles.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что группа Rolling Stones заканчивает в Лос-Анджелесе запись нового альбома. Тогда же сообщалось, что в работе над ним принимают участие двое оставшихся в живых участников The Beatles – Пол Маккартни и Ринго Старр.