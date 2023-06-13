Forsa: лишь 40 процентов немцев доверяют канцлеру ФРГ Олафу Шольцу Фото: REUTERS

“Forsa” провела опрос среди жителей Германии на тему доверия действующим политикам: канцлер ФРГ Олаф Шольц занял в рейтинге доверия лишь седьмое место, набрав 40% голосов – на два процента меньше, чем в апреле этого года.

При этом первое место в опросе занял глава Минобороны страны Борис Писториус, набравший 59% голосов, а второе и третье место заняли политики из оппозиционного Христианско-демократического союза, набравшие по 45% голосов. Глава МИД Германии Анналена Бербок заняла восьмое место в списке – ей доверяют 38 % опрошенных немцев.

Напомним, недавно всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты подобного исследования уровня доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям в России. На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,1% опрошенных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже отмечал, что столь высокий уровень доверия президенту вызван целым комплексом факторов, но самый главный – сложность того периода времени, который “мы все проходим” сейчас.