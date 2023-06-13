Синоптик назвал сроки наступления «настоящего» лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на этой неделе ожидается наступление «настоящего» лета. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что во вторник, 13 июня, температура в Москве будет дежаться в районе 22-23 градусов тепла, однако на следующий день ожидается уже от 24 до 26 градусов, а четверг и пятницу, 15 и 16 июня, температура в столице должна прогреться до 26-28 градусов, а по области - до 29 градусов.

«Будет переменная облачность без дождей, голубое небо и яркое солнце. Замечательное лето. Температурный фон завтра на 1-2 градуса выше нормы, с четверга на 3 градуса», - заявил специалист, напомнив об опасности ультрафиолета.

Как сообщает «Пятый канал», за счет потепления вода в реках и озерах столицы прогреется до плюс 20 градусов, поэтому ближайшие выходные можно провести на пляже.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT, рассказывая, как избежать перегревания в жару, посоветовал пить минеральную воду и соки в жару.