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НовостиПолитика13 июня 2023 13:30

Путин подписал закон, уточняющий нормы признания загранпаспортов недействительными

Документ, в частности, становится недействительным при его утрате и изменении личных данных владельца
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин подписал закон, определяющий случаи изъятия загранпаспорта

Путин подписал закон, определяющий случаи изъятия загранпаспорта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий нормы признания некоторых российских загранпаспортов недействительными.

Речь идет об обычных загранпаспортах, а также о служебных и дипломатических.

Основания для признания загранпаспорта недействительным расширены: утрата документа, его непригодность, неполучение или факт отсутствие паспорта, смерть владельца, а также прекращение гражданства и изменение личных данных.

Кроме того, закон предусматривает правила изъятия загранпаспорта, если были обнаружены признаки его оформления по поддельным или недействительным документам.

Закон о недействительных российских загранпаспортах вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации.

Напомним, изменения в закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” были приняты Госдумой 23 мая.