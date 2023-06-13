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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:36

В Луганске 13 июня произошло несколько взрывов

ТАСС: в Луганске 13 июня произошло несколько взрывов
Сергей ЧИКОВ
В Луганске произошло несколько взрывов 13 июня

В Луганске произошло несколько взрывов 13 июня

Фото: REUTERS

В Луганске 13 июня прогремело несколько взрывов. Корреспондент ТАСС сообщил, что над городом поднимаются клубы дыма.

Напомним, обстрелы столицы Луганской Народной Республики резко участились на следующий день после передачи ВСУ британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. 12 мая в Луганске во время празднования дня республики Киев обстрелял старое здание Луганской академии внутренних дел двумя крылатыми ракетами Storm Shadow в связке с американской ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Обозреватель Стивен Брайен недавно сообщил, что удар ВКС России по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области нанес серьезный ущерб, уничтожив несколько самолетов и склад британских крылатых ракет Storm Shadow.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.