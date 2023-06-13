Путин проводит встречу с военными корреспондентами Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина и военных корреспондентов проходит во вторник, 13 июня. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы телеграм-каналов», - сказал журналистам Песков.

В частности, в мероприятии принимают участие военкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

По словам Пескова, материалы по встрече будут обнародованы позднее.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что российский лидер встретился с матерями российских военнослужащих. Путин поблагодарил женщин за воспитание их детей. Он также рассказал, что встретился с солдатскими матерями для лучшего понимания обстановки на фронте. Тогда же глава государства признался, что старается получать информацию и непосредственно от военнослужащих.