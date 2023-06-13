Мать заперла и бросила 1,5-годовалого ребенка в машине на парковке ТЦ в Карелии

Мать оставила ребенка в машине одного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Карелии неравнодушные жители помогли маленькому ребенку выбраться из автомобиля. Все произошло днем в понедельник, 12 июня, в городе Петрозаводск на подземной парковке торгового центра «Лотос Плаза». Прохожие заметили автомобиль, в котором находился полуторалетний пассажир. Ребенок плакал и хотел выбраться. Об этом пишет издание «КарелInform».

- Машина закрыта, попасть внутрь невозможно. Ребенок в истерике ползает по машине внутри. Сообщили охране, - привели слова очевидцев в издании.

Неравнодушные люди решили не оставлять ребенка одного, а попробовать ему помочь. На парковку быстро подоспели и сотрудники охраны ТЦ. Они по громкой связи в торговом центре сделали объявление с требованием хозяина машины срочно явиться к автомобилю и освободить ребенка.

Очевидцы рассказали, что все же смогли как-то объяснит маленькому ребенку, как открыть машину изнутри. На это потребовалось минут 15. Когда мать малыша все же вернулась, то объяснила разгневанным людям, что оставляла ребенка спящим. И сильно удивилась, что он проснулся и начал капризничать.

Стоит отметить, что федеральное законодательство запрещает оставлять в машине маленьких детей. Нарушителю может грозить штраф или предупреждение. Накажут ли эту женщину, пока неизвестно.