Путин: Россия после распада СССР была настроена на добрые отношения с соседями

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза Российская Федерация всегда была нацелена на выстраивание добрых отношений со всеми соседями. Глава государства отметил, что Кремль готов и к сотрудничеству и добрым отношениям со странами Запада.

“Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить”, — заявил российский лидер на встрече с военкорами 13 июня.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России. При этом, по его словам, глава государства готов достигать поставленных целей иными средствами, чем спецоперация на Украине.