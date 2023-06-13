Путин заявил, что некоторые страны хотят "распилить" Россию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада пытаются “распиливать” нашу страну, поскольку она слишком большая и обладает огромным потенциалом.

“Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И постепенно все пытаются распиливать”, — заявил глава государства на встрече с военкорами 13 июня.

По словам президента, Запад постоянно пытается раскачать Россию, и использовал для этого как Аль-каиду*, так и текущий конфликт на Украине.

“Наплевать им на то, что это Аль-каида* - только бы нас раскачивать”, — отметил президент.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоры с киевским режимом бесперспективны, поскольку Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.

Некоторые зарубежные издания уже давно отметили, что конфликт на Украине не смог ослабить Россию, и в Америке это уже начинают признавать.

При этом российская армия и ОПК, по мнению полковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса, только укрепляются благодаря этому конфликту.

*Аль-каида – международная террористическая организация, запрещенная в РФ