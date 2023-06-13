Путин заявил, что Россия не имеет отношения к событиям 2014 года в Донбассе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к событиям 2014 года в Донбассе. Также он отметил, что достигнутые в рамках "Минских соглашений" договоренности не были исполнены, и их даже не собирались выполнять.

Владимир Путин и ранее отмечал, что первичным источником власти на Украине является государственный переворот, а коллективный Запад с самого появления Украины на карте контролировал ее, и создавал из нее "анти-Россию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признавал, что он не планировал выполнять Минские соглашения. Бывший канцер Германии Ангела Меркель также признавала, что Минские договоренности 2014-го были попыткой дать Украине время на то, чтобы она стала сильнее.