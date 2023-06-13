Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с Украиной

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с братской Украиной.

Российский лидер также напомнил, что России на протяжении десятилетий кормила Украину, а также поддерживала экономику данной страны.

На встрече с военкорами глава государства напомнил, что бывший президент Украины Виктор Ющенко пришел к власти с помощью госпереворота, но тот был осуществлен «относительно мирным способом». Затем, по словам Путина, на Украине произошел уже «кровавый» госпереворот.

«Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом», - резюмировал Путин.

Ранее российский лидер уже отмечал, что Россия хочет выстроить с Украиной добрососедские отношения, но при действующей киевской власти это практически невозможно.