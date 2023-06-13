Денис Проценко представил первую в мире платформу по постковидной реабилитации

Первая в мире экспертная платформа помогает пациентам вернуть доковидное качество жизни. Фото: Послевыписки.рф.

В России запустили первую в мире платформу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Уникальный проект представила команда медиков под руководством главного врача больницы «Коммунарка» Дениса Проценко.

Комплексный онлайн-курс предназначен для людей, перенесших коронавирус и другие тяжёлые вирусные инфекции. Платформа Послевыписки.рф, созданная медицинскими экспертами совместно с Институтом развития интернета (ИРИ), помогает каждому пользователю составить индивидуальную стратегию реабилитации после ковида.

«Несмотря на то, что мы прошли острую стадию пандемии, история с COVID-19 ещё далеко не закончилась. В первую очередь речь идёт о серьёзных последствиях для пациента. По статистике, чаще всего вирус прицельно «бьёт» по сердечно-сосудистой системе человека. Поэтому так важна масштабная программа диспансеризации и реабилитации тех, кто столкнулся с коронавирусом. «Послевыписки.рф» – это настоящая рука помощи людям, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто столкнулся со сходными осложнениями после перенесённых заболеваний», - рассказал Денис Проценко.

На платформе собраны видеолекции и практикумы, помогающие пациентам вернуть доковидное качество жизни. Они созданы при участии ведущих специалистов - профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, объединенных в одну команду главврачом клинического центра «Коммунарка» Денисом Проценко. У каждого пациента постковидный синдром проявляется совершенно по-разному. На онлайн-площадке собраны рекомендации врачей разных направлений: пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога, гастроэнтеролога, сомнолога (специалиста по здоровому сну), реабилитолога, нейропсихолога.

Каждый пользователь проходит опрос, по итогам которого для него будет сформирован индивидуальный курс видеолекций. В нем будут учтены беспокоящие именно этого конкретного пациента симптомы. Кроме видеокурсов на платформе содержится много полезных материалов о здоровье, библиотека с «умным» поиском, ответы на самые распространенные вопросы, памятка, подсказывающая пациентам, о чем нужно обязательно спросить на приеме у врача, и многое другое.

Приложение Послевыписки.рф можно скачать на мобильные устройства на Google Play и Rustore.