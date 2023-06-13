"Ни шиша не производит": Путин предрек крах ВПК Украины

Владимир Путин предрек крах украинского ВПК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины в скором времени прекратит свое существование. Такое заявление российский лидер сделал на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

“Украинское ВПК "ни шиша не производит" и скоро перестанет существовать. Боеприпасы им привозят, технику, орудия привозят, всё привозят. так долго не протянешь”, - констатировал российский лидер.

Путин отметил, что вопрос демилитаризации Украины, одной из целей специальной военной операции, “стоит в очень практическом плане”.

Ранее Владимир Путин на встрече с российскими военными корреспондентами при участии военкоров “Комсомольской правды” Александра Коца и Дмитрия Стешина заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер и могут быть скорректированы в зависимости от текущей ситуации.