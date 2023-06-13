Путин не считает нужным вводить военное положение в России

Владимир Путин не видит смысла вводить военное положение в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории страны. Об этом российский лидер сообщил на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

"В целом по стране вводить какой-то режим, военное положение, нет смысла", - заявил президент.

При этом Путин отметил важность более тщательной работы “по некоторым вопросам”.

Как ранее писал KP.RU, Путин на встрече с военкорами обсуждал вопросы целей специальной военной операции, высказался о трагедии на Каховской ГЭС, подорванной украинской стороной, а также ответил на вопрос о необходимости в новой волне мобилизации и выразил уверенность, что Москва, ровно как и другие города России, будут защищены от атак вражеских беспилотников.