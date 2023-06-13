Назван оптимальный уровень строгости без вреда для ребенка Фото: Shutterstock

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru заявила о важности умеренной строгости при воспитании детей, отметив, что сама по себе строгость является неплохим качеством для каждого родителя, поскольку детям нужно соблюдать рамки, а также понимать все границы дозволенного в семье, однако важно иметь справедливое отношение к ребенку.

«Когда родители чересчур строги к ребенку и иногда тиранят его, тогда он чувствует, что от него ничего не зависит, что его мнение по любому вопросу не будет учитываться. Такая строгость серьезно отражается на ребенке», - предупредила психолог.

При этом, по словам Наумовой, умеренная строгость при воспитании помогает ребенку стать более ответственным, чутким, а также последовательным, уметь ставить и достигать поставленные цели. Эксперт отметила, что такие дети станут хорошо адаптироваться к реальным условиям жизни.